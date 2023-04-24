T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/188 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili, Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi
ADA NO : 333
PARSEL NO : 5
YÜZÖLÇÜMÜ : 112,40m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mevlüt ÖĞÜT'ün mirasçıları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Akşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/188 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01816092
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