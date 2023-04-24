T.C. KAŞ KAYMAKAMLIĞI (Milli Emlak Müdürlüğü) İLAN

SIRA

NO İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA

NO PARSEL

NO YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) HAZİNE

PAYI İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ

(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ 1 Kaş Sarıbelen Ham Toprak 109 11 5.689,35 Tam İmarsız İşgalli 4.600.000,00 920.000,00 09.05.2023 14:00 2 Kaş Kalkan Arsa 249 2 1.100,00 Tam Tercihli Kullanım Alanı Boş 17.600.000,00 3.520.000,00 09.05.2023 15:00

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR



1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazlardan 1 (bir)'inci sırada yer alan taşınmazın satış ihalesi, tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazlardan 2 (iki)'nci sırada yer alan taşınmazın satış ihalesi, tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf ihaleye iştirak etmek isteyenlerin vermesi gereken belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

3- İhaleler, Kaş Kaymakamlığı (Milli Emlak Müdürlüğü) ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, İkametgâh Belgesini veya ikamete ilişkin beyanını ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları 2023 yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

5- Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir ancak Banka Teyit Yazısı ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Geçici Teminat tutarları Kaş Malmüdürlüğüne yatırılabileceği gibi Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla da geçici teminat ödemeleri yapılabilecek ancak ödemeye ilişkin dekontla birlikte Malmüdürlüğünden alınmış onaylı Alındı Belgesi veya Muhasebe İşlem Fişinin aslının ibrazı gerekmektedir.

6- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

7- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.

8- Hazinece satışı yapılan taşınmazlar Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

9- Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

10- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Kaş Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Antalya İlindeki ihale bilgileri http://www.antalya.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

Basın No: ILN01818247

#ilan.gov.tr