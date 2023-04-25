GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

SIRA

NO MAHALLE ADA /

PARSEL ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ

(M²) ARSA PAYI

(M²) BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM PROJE M²

(BRÜT) ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ 1 YELKİ 2804 / 7 1.748,04 M2 1/16 B BLOK

1.KAT

8 NOLU 94,54 ARSA (NATAMAM İNŞAAT)

DAİRE 5.400.000,00 TL

162.000,00 TL

14:00

1-Aşağıdaki listede belirtilen; mülkiyeti Belediyemize ait, Kat İrtifaklı tapusu bulunan, Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi kapsamında inşaatı devam eden 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif(Artırma) Usulü ile, 09 Mayıs 2023 Salı Günü Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda Belediye Encümenince yapılacaktır.2-Satış ihalesi yapılacak olan taşınmaz;



3-İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5.maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

Gerçek Kişiler İstenecek Belgeler

1-T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi

2-Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

3-Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

5-İhaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi, kimlik belgesi

6-Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.)

7-Şartname bedeli makbuzu ve imzalı şartname

8-2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

9- İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

Tüzel Kişiler için İstenecek Belgeler

10-Tebligat için Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası

11-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ile sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi

12-Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

13-İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin Noter onaylı İmza Sirküleri ve Vekaletname ile kimlik belgesi

14-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul Kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi

15-isteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler

16- Geçici teminat olarak verilen belge (makbuz, teminat mektubu, vb.)

17-Şartname bedeli makbuzu ve imzalı şartname

18-2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

19- İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

4-İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar (posta ile gönderilenler dahil olmak üzere) İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.

5-İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL'dir.

6-Alıcı, İhale Satış Şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyadaki bilgileri ve tapudaki takyidatları istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır.

7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ve ilan giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

8-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

9-2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01818195

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