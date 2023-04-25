T.C. ANTALYA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/152 Esas

Davacı , ELİF ALTUN ile Davalı , AKİF KOZAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Manevi Tazminat) davası nedeniyle;

Davalı Akif Kozan'a ait mahkememize gönderilen 05/11/2021 tarihli Adli Tıp Raporunda davalı sürücü Akif Kozan'ın %30, davacı yaya Elif Altun'un %70 oranında kusurlu olduğu;

Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Hastane Başmüdürlüğü tarafından düzenlenen 07/12/2022 tarihli, 27/07/2022 tarih, 202272712227392F2E9 numaralı Erişkinler için sağlık kurulu raporunda Elif Altun'un Kulak Burun Boğaz hastalıkları özür oranının %16 olduğu, kurumlarında objektif tat koku testi yapılamadığını, testin yapılan kuruma yönlendirilmesi gerektiği şeklinde rapor alındığı, bütün aramalara rağmen davalıAkif Kozan'a-(T.C.:16744097862) yukarıdaki Adli Tıp raporu ve Erişkinler için Sağlık Kurulu raporunun tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dosyamızın duruşmasının 24/05/2023 günü saat:1150'ye bırakıldığı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliği ihtar olunur. 14/04/2023

Basın No: ILN01819168

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