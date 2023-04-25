T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/927 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/927 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri:Satışa konu taşınmaz, İstanbul İl, Eyüp Sultan İlçe, Düğmeciler Mahalle, Düğmeciler Mevkii, 494 Ada No, 19 Parsel No, 77,50 m² Yüz Ölçümü, Bağ. Bölüm Nit. Kargir Ev Olan Taş. Tamamıdır.

Kıymeti: 3.000.000,00 TL KDV Oranı: %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:20

19/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01819271

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