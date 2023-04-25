T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/437 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/437 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, İstinye Mah., 388 Ada No , 46 Parsel No, 112/10000 Arsa Payı/Payda, 48.730,99 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Tarla, B Blok Bodrum+Zemin+1+Çatı Kat,1 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Dubleks Mesken Olan TaşınmazınTamamıdır.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:50

İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Yeniköy Mah., Küçüktepe Mevkii, 974 Ada No, 127 Parsel No, 1.000,00 m² Yüz Ölçümü, Ana Taş, Nit. Kargir Ev Olan Taşınmazın37.500.000,00 TL%18

19/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01819274

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