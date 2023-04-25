T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/437 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/437 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, İstinye Mah., 388 Ada No , 46 Parsel No, 112/10000 Arsa Payı/Payda, 48.730,99 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Tarla, B Blok Bodrum+Zemin+1+Çatı Kat,1 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Dubleks Mesken Olan TaşınmazınTamamıdır.
Kıymeti : 25.000.000,00 TL KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:40
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:50
19/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01819274
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