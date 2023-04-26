ALTINTAŞ KAYMAKAMLIĞI’NDAN (Milli Emlak Servis Şefliği)

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Genişler Köyü, bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 155 ada, 27 parsel no.lu, 97.026,78 m2 yüzölçümlü, Ham Toprak vasıflı taşınmaz muhammen bedeli 4.851.339,00 TL, geçici teminat miktarı 970.267,80 TL'den 10/05/2023 tarihinde saat 09:45' de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Altıntaş Milli Emlak Servis Şefliği odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

Ayrıca, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir)

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş)

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş); oranında döner sermaye bedeli ayrıca tahsil edilecektir.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri ihale saati öncesinde Altıntaş Kaymakamlığı Milli Emlak Servis Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Basın No: ILN01816385

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