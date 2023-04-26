GAZİANTEP 8. AİLE MAHKEMESİ

ESAS : 2022/976

Davacı GÜLÜZAR ERTENLİCE ile Davalılar ALİ KEMAL YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanmadan Sonra Açılan (Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin) davası nedeniyle; Davalı ALİ KEMAL YILMAZ T.C.No: 554....82, Rize ili nüfusuna kayıtlı olan Muhammet ve Asiye'den olma 10/10/1984 doğumlu olup tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.HMK'nın 139. maddesi gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmaları taraflara veya vekillerine 2 haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde delillerin sunulmaması ya da başka yerlerden getirtilmesi gerekenlere ilişkin gerekli açıklamaların yapılmaması halinde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususlarının tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Duruşma tarihi:30/05/2023 Saat:10:15

Basın No: ILN01819651

#ilan.gov.tr