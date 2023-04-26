T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hakim 234913

e-imzalıdır

2022/72 EsasMARINA GIORGASHVILI, . ve . kızı,12/05/1987 GÜRCİSTAN doğumlu2-I Blind Alley N 5, Village Tusrevi, GORİ REGİON/ GEORGIASanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin 09/02/2022 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;..... sanık MARINA GIORGASHVILI eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle .... Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğu'nun 2022/106 sırasında kayıtlı giriş çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına, Suça konu adli emanetin 2022/106 sırasında kayıtlı MAIA SHARASHIDZE adına kayıtlı Gürcistan ülkesine aitkimliğin karar kesinleştiğinde sahibine İADESİ için işlem tesisine,Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 20.04.2023

Basın No: ILN01819948

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