T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :
2014/403 Esas
İ L A N
SANIK:
TAMAR VESHAPIDZE, Nodar ve Naıra kızı,
10/01/1974 GORI doğumlu,
Flat N 46, Buıldıng 16, 5 M/DGLDANI/GEORGIA
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Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 02/11/2022. Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
........... sanık TAMAR VESHAPIDZE
hakkındaüzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204/1maddesi uyarınca .............. 5237 sayılı TCK'nun 66 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf-itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 20.04.2023
Basın No: ILN01819975
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