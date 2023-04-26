T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hakim 234913

e-imzalıdır

2014/403 EsasTAMAR VESHAPIDZE, Nodar ve Naıra kızı,10/01/1974 GORI doğumlu,Flat N 46, Buıldıng 16, 5 M/DGLDANI/GEORGIASanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin 02/11/2022. Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;........... sanıkhakkındaüzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204/1maddesi uyarınca .............. 5237 sayılı TCK'nun 66 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8. maddeleri uyarıncaDair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf-itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 20.04.2023

Basın No: ILN01819975

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