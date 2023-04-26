T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/133 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu Van İli İpekyolu İlçesi Erçek Mahallesi 204 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın 203,12 m² lik taşınmazın idare adına tescili ile kamulaştırılan taşınmazın yol olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Davalılar ALİ EKİNCİ, GÜLÜZAR UÇKAN, MEHMET NURİ EKİNCİ, MİRSEVDİN KONAK, Müteveffa/(lar):ABDÜSSELAM EKİNCİ, ABİDİN EKİNCİ, ÇİÇEK GÜNDAL, EMİNE EKİNCİ, EYYÜP EKİNCİ, MECİT EKİNCİ, RÜSTEM EKİNCİ hakkında kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/133 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/03/2023

Basın No: ILN01819839

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