T.C. GAZİANTEP 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 13:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Dava konusu taşınmaz Gaziantep ili, Şehitkamililçesi , İbrahimlimahallesi, ada385, parsel2 dekayıtlı5.827,74m² alanındaArsaniteliklidir. Fen bilirkişinin keşif günüyerindegösterdiğitaşınmazınçevresininkısmenyapılaşmışolduğu, her türlü Belediye ve sosyal hizmetlerdentam olarak yararlandığı ve ulaşım sorunun olmadığı görülmüştür. Taşınmazın üzerindeherhangi birekili, dikilive yapılaşmamevcut değildir.Boş arsa durumundadır.Taşınmaz şehrinbatı bölgesinde olup şehir merkezinekuş uçuşuyaklaşık 4 km mesafededir. Belediye ve imar sınırları dahilinde olup, yeni yapılaşmakta olanbir bölgededir. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Belediye ve sosyalhizmetlerdentam olarak yararlanmaktadır. TaşınmazNaci Topçuoğlucaddesinecepheli olup, caddenin batısında ve İbrahimli Opet akaryakıt istasyonunun yaklaşık 100 m batısındabulunmaktadır.Bu bölgeninimarlıve çok katlı olarak yapılaşmaktaolması,taşınmazın imar parseli olması, şehrin gelişme bölgesinde olması , temizhavası sebebiyle tercih edilen bir bölgede bulunmasıolumlu taraflarıdır. Hisseliolmasıolumsuz tarafıdır.Yukarıdaki belirtilenözellikleri, bu bölgede yaptığımız emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım satım rayiçleri de göz önüne alındığındataşınmazın arsasının imarparseli olarakbeher m²sinin19.000,00TLolacağı kanaatine varılmıştır.Adresi : Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi İbrahimli Mahallesi 385 Ada 2 ParselSayılı Taşınmaz Şehitkamil / GAZİANTEPYüzölçümü : 5.827,74 m2İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/ 1000 ölçekliuygulamaimarplanındaTicaret + Konut (TİCK) ( E: 1.55 , Yençok : 21.50m)olduğubelirlenmiştir.Kıymeti : 110.727.060,00 TLKDV Oranı : %8Kaydındaki Şerhler:Dosyasındadır

25/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01820676

#ilan.gov.tr