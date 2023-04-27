T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/346 Esas

DAVALILAR : 1- HÜSEYİN GALİP RÜŞTÜ Yeşilyurt, Ekin Sok. No:4 Daire:5 Bakırköy/ İSTANBUL

2- MELEK RÜŞTÜ Sadıç Sok. Benal Nevsat Apt. No:41/4 Şişli/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 26/09/2023 günü saat: 09:35'te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01820571

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