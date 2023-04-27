T.C. SİVRİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/37 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN : ESKİŞEHİR İLİ, GÜNYÜZÜ İLÇESİ,

BULUNDUĞU YER

MEVKİİ : KAYAKENT MAHALLESİ

PARSEL NO : 3692

VASFI : TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI ::MELEK BAĞCI, AYŞE ÇİZMELİ, AYŞE ÇİZMELİ, NURİYE ÇİZMELİOĞLU, ELİF BAYRAMOĞLU (muris)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : D.S.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dava konusu Eskişehir İli, Günyüzü İlçesi, Kayakent Mahallesi, 3692 parsel sayılı taşınmaz, Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açabileceğiniz; davalarda husumetin DSİ' ne yöneltilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Sivrihisar şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sunabileceğiniz ve ayrıca HMK 147/2.maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.

Basın No: ILN01820228

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