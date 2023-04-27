T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/175 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu Van İli, İpekyolu İlçesi, Baklatepe Mahallesi, 101 ada, 65 parsel sayılı taşınmazın 24,50 m² lik kısmına ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Ahmet Demirayak aleyhine kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/175 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/04/2023

Basın No: ILN01820575

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