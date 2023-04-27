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T.C.GEBZE 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
SIRA CETVELİNİN İLÂNI
DOSYA NO : 2021/16 TEREKE

MURİSİN ADI-SOYADI : NİHAT AYYILDIZ (TCN: 23308947310)
Muristerekesindealacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206,207 ve 236. maddeleri gereğince düzenlenen ek sıra cetveli incelemeye hazırdır.
Sıraya ait itirazların ilandan itibaren 7 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesine, alacağın esas ve miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde yine Sulh Hukuk Mahkemesine yapılması gerekir.
İ.İ.K.nun 232,233,234,236. maddeleri gereğinceilan olunur.25.04.2023

Basın No: ILN01820658

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T.C.GEBZE 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ
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