T.C.TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya Esas No: Mahalle: Ada: Parsel: Malik: Parsel Alanı m²

Toplam: Kamulaştırılan Alan m²: Duruşma Gün ve Saati: 2023/187 Boztepe 1190 48 Emin Çelik, Faika Aydın, Fatime Sarı, Hasan Aydın, Hümeyra Aydın, Murat Adın, Nurşen Tarakçıoğlu, Samet Aydın, Yasemin Sungur 57,17 m² Tamamı 06/06/2023 günü saat 10:48

2023/187 EsasMahkememizde davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince

Basın No: ILN01820282

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