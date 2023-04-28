BORU HATTI REHABİLİTASYONU YAPTIRILACAKTIR

İKN : 2023/425912

1-İdarenin a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) b) Adresi : RAMAZANOGLU MAH. KAYNARCA CAD. 74 34906 PENDİK/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165604000 - 2165604110 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM II BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK SAHASINDA BULUNAN 36 İNÇ ÖNERLER-CS2 ANA İLETİM DGBH'DE 175+500 İLE KP: 205+500 ARASINDA 22 NOKTADA BORU HATTI REHABİLİTASYONU YAPILMASI b) Niteliği, türü ve miktarı : 1785 metretül uzunluğunda 36 inç doğal gaz boru hattı izolasyonu yenilenecektir. (36 inç Boru hattı soğuk izolasyon sargılıdır). Çalışma 23 kmlik hatta 22 noktada toplam 1785 mtül olarak yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul İli, Çatalca İlçesi sınırları içerisindedir. ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.05.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ Doğal Gaz İletim II. Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonu

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan A-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Benzer iş deneyim belgesi yerine kullanılabilecek diploma İnşaat Mühendisliği Bölümü diplomasıdır.

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)BOTAŞ Doğal Gaz İletim Iı Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında Bulunan 36 İnç Önerler-Cs2 Ana İletim DGBH'de 175+500 İle Kp: 205+500 Arasında 22 Noktada Boru Hattı Rehabilitasyonu Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu yapım işinin3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası istenecektir.(İlgili EPDK Yönetmeliği'ne göre ihale esnasında değil ihale üzerine bırakılan yüklenici tarafından sözleşme imzalama esnasında sunulacaktır.) Faaliyet konusu: Yapım/Bakım ve Onarım; Kategorileri: İnşaat ve mekanik olacaktır.

Basın No: ILN01821294

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