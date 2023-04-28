İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 16 ADET KONUT SATIŞ İLANI

Burhaniye Mahallesi, 724 Ada 36 Parselde İhale İle Satışı Yapılacak Taşınmazlar Sıra No GİRİŞ BB No Bulunduğu

Kat Niteliği Daire Tipi Net m² Daire Brüt m² Arsa Payı Muhammen Bedel İhale Tarihi ve Saati 1 A 01 Zemin Kat Daire 3+1 112,05 m² 129,17 m² 620/19545 8.125.000 ₺+KDV 11.05.2023

09:30 2 A 02 Zemin Kat Daire 4+1 132,15 m² 157,41 m² 815/19545 9.950.000 ₺+KDV 11.05.2023

09:45 3 A 03 1.Normal Kat Daire 3+1 112,05 m² 129,10 m² 670/19545 8.400.000 ₺+KDV 11.05.2023

10:00 4 A 04 1.Normal Kat Daire 4+1 132,15 m² 156,98 m² 880/19545 10.600.000 ₺+KDV 11.05.2023

10:15 5 A 05 2.Normal Kat Daire 3+1 112,05 m² 129,02 m² 725/19545 8.400.000 ₺+KDV 11.05.2023

10:30 6 A 06 2.Normal Kat Daire 4+1 132,15 m² 156,98 m² 940/19545 10.600.000 ₺+KDV 11.05.2023

10:45 7 A 07 3.Normal Kat Çatı Arasında Odası Olan Daire 4+2 199,42 m² 258,35 m² 1550/19545 14.500.000 ₺+KDV 11.05.2023

11:00 8 A 08 3.Normal Kat Çatı Arasında Odası Olan Daire 6+2 231,47 m² 294,05 m² 1880/19545 17.360.000 ₺+KDV 11.05.2023

11:15 9 B 01 Zemin Kat Daire 4+1 141,48 m² 163,35 m² 720/19545 9.550.000 ₺+KDV 11.05.2023

11:30 10 B 02 Zemin Kat Daire 3+1 106,54 m² 126,52 m² 605/19545 7.460.000 ₺+KDV 11.05.2023

11:45 11 B 03 1.Normal Kat Daire 4+1 141,48 m² 163,21 m² 785/19545 10.260.000 ₺+KDV 11.05.2023

12:00 12 B 04 1.Normal Kat Daire 3+1 106,54 m² 126,32 m² 655/19545 8.000.000 ₺+KDV 11.05.2023

12:15 13 B 05 2.Normal Kat Daire 4+1 141,48 m² 162,79 m² 845/19545 10.260.000 ₺+KDV 11.05.2023

12:30 14 B 06 2.Normal Kat Daire 3+1 106,54 m² 125,74 m² 705/19545 8.000.000 ₺+KDV 11.05.2023

12:45 15 B 07 3.NORMAL KAT ÇATI ARASINDA ODASI OLAN DAİRE 5+2 251,27 m² 321,58 m² 1800/19545 16.350.000 ₺+KDV 11.05.2023

13:00 16 B 08 3.NORMAL KAT ÇATI ARASINDA ODASI OLAN DAİRE 4+2 191,86 m² 251,66 m² 1510/19545 13.450.000 ₺+KDV 11.05.2023

13:15

Hesap Adı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMESİ Banka VAKIFLAR BANKASI Iban TR75 0001 5001 5800 7316 8704 85

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 724 ada, 36 parsel sayılı 1065,41 m² yüzölçümlü taşınmazda yapımı devam eden aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen bağımsız bölümlerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, 69 uncu maddesi uyarınca Üsküdar Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Açık arttırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır.2- 21 Nisan 2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 41)'in 12.Maddesine göre KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır.3-İhale Encümen Salonu'nda 11.05.2023 tarihinde Perşembe günü Belediye Encümeni'nce tabloda belirtilen saatlerde sırasıyla yapılacaktır.4-Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve 200-TL (İkiYüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.5- İhaleye Katılabilme Şartlarıa) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın almak istedikleri her taşınmaz için 100.000,00-TL (YüzbinTürkLirası) geçici teminat bedelini nakit olarak yatırdığına dair makbuz ibraz edecektir.b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,f) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.h) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.6-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 10.05.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.7-Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.8- Taşınmazların geçici teminat ve satış bedellerinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.

9-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

10-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



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Mail : emlakistimlak@uskudar.bel.tr.



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