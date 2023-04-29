HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Aşağıdaki belirtilen ve yükümlüsüne tebliğ edilemeyen ceza kararlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ceza kararlarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.
ADI SOYADI - CEZA KARARI NO ADI SOYADI - CEZA KARARI NO
ASIIAT BAIRAMUKOVA-23340900CK000256 YULIYA RONDYAK-23340900CK000279
MUKHAMMAD ASOEV-23340900CK000257 OGÜN İNCEZER-23340900CK000193
MUSTAFA OZDEMIR-23340900CK000258 RUSLAN RONDIAK-23340900CK000308
MAHMUT SARRAFOĞLU-23340900CK000259 OLENA VDOVYCHENKO-23340900CK000309
VITALIY ANDRUSHKO-23340900CK000260 SARVAR UMAROV-23340900CK000310
ISA RASULOV-23340900CK000261 SARVAR UMAROV-23340900CK000311
YURIY CHOTCHAYEV-23340900CK000262 OLGA COSNICEAN-23340900CK000313
ELGUDZHA TODUA-23340900CK000263 MOUSTAFA SHANTA-23340900CK000314
MURAT SALPAHAROV-23340900CK000264 RAUF ALIYEV -23340900CK000315
TARAS KUCHMA-23340900CK000265 LOGHMAN HASANOV-23340900CK000317
TETIANA LOHVYNENKO-23340900CK000266 ABULFAT RAHMANOV-23340900CK000318
VLADYSLAV LYKOV-23340900CK000267 ABDUSAMII AZIMZHONOV-23340900CK000319
RUSLAN RONDIAK-23340900CK000268 RUSTAM MAMARAZIEV-23340900CK000320
YULIYA RONDYAK-23340900CK000269 ALI KANIAROV-23340900CK000322
NAZAR KULIASA-23340900CK000270 SHAMIL ABDULKARIMOV-23340900CK000323
VIKTORIIA KORKMAZOVA-23340900CK000271 SAGDEEV DINAR-23340900CK000324
EDEM LIUMANOV-23340900CK000272 SHOKHRUKHJON MIDKHADOV-23340900CK000327
RUSTAM KHATKHOKHU-23340900CK000273 MIRAZIZ KHAYDAROV-23340900CK000328
IGOR KLIMKEVYCH-23340900CK000274 SURAYYO SHAYUNUSOVA-23340900CK000329
DMYTRO YUSYK-23340900CK000275 OTABEK SADIKOV-23340900CK000330
NAZAR KUNYNETS-23340900CK000276 HASHEM ALABASS-23340900CK000331
OLENA VDOVYCHENKO-23340900CK000277 ZACCMIGNA MIKE-23340900CK000332
NAZAR KULIASA-23340900CK000278
Basın No: ILN01821964
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