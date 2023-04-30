T.C. BAYINDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/157 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

İzmir ili Bayındır ilçesi Yenice mah. 604 ada 4parsel sayılı arsa vasfındaki malikleri Bezaat Özer, Cansu Hoşerler, Cavit Açıkgöz , Ceren Açıkgöz, Vahit Açıkgöz, Ayşe Açıl, Ayten Aktürk, Hatice Yaşar, Muharrem Açıkgöz, Ramazan Açıkgöz, Tahsin Açıkgöz, Selahattin Açıkgöz, Müşerref Sertmeciadına kayıtlı taşınmazın Bayındır Belediye Başkanlığı tarafından TOKİ yapılacağından 108,57 m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Bayındır Belediye Başkanlığı adına tescili talebiyle Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/157 Esas sırasında dava açıldığı duruşmasının 30.05.2023 günü saat 10:20'da Bayındır Adliyesinde yapılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 gün içerisinde tebligat veya ilan tarihinden tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı Bayındır Belediye Başkanlığı aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 14. maddede öngörülen 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Bayındır Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Bezaat Özer, Cansu Hoşerler, Cavit Açıkgöz , Ceren Açıkgöz, Vahit Açıkgöz, Ayşe Açıl, Ayten Aktürk, Hatice Yaşar, Muharrem Açıkgöz, Ramazan Açıkgöz, Tahsin Açıkgöz, Selahattin Açıkgöz, Müşerref Sertmeci adına T.C. Vakıf Bankası Bayındır Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

Basın No: ILN01821088

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