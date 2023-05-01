T.C. ADANA16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/5

DAVALI : Deniz Büyükküpeli (T.C:22267049158)Akdeniz Mah. 500 Sk. No:9 Yüreğir/ADANA

Davacı Kerime Büyükküpeli ve Türkan İşimtekin vekili tarafından aleyhinize açılan Muhdesatın Aidiyeti davasının yapılan yargılamasında,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi adresinize tebliğe gönderilmiş ancak adreste tanınmadığınız gerekçesiyle iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili "dava dilekçesinde; davacı müvekkillerinin Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/773 Esas sayılı dosyasında ortaklığın giderilmesi davasının bulunmakta olduğunu ve dosyanın 06/12/2022 tarihli duruşmasının 1 nolu ara kararı gereğince muhdesat iddiasında bulunan taraflar muhdesat aidiyetinin tespitine yönelik dava açmak için bir aylık kesin süre verildiğini, davacıların muhdesat aidiyeti iddiasında bulunduklarından işbu davayı kesin süre içinde açma zaruretinin hasıl olduğunu, davacıların dedeleri olan muris Selim Büyükküpeli'den kalma Adana ili Yüreğir ilçesi Cumhuriyet mahallesi 9896 ada 4 parsel üzerinde bulunan arsada Kerime Büyükküpeli ve Türkan İşimtekin'in evlerinin bulunduğunu, bu parsel üzerinde davacıların bu evleri muris Selim Büyükküpeli'nin değil bizzat kendilerinin yaptırdığını, buna dair tanıklarının da bulunduğunu, ayrı ayrı muhdesat aidiyetinin tesptini" talep etmiş olup;

Dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren cevaplarınızı,dayandığınız tüm delilleri bildirmeniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,cevap dilekçesinde gösterilen elinizde bulunan belgeleri dosyaya eklemeniz,başka yerden getirtilecekler için bulunabileceği yerleri bildirmeniz, varsa tanıkların isim,adreslerini bildirmeniz,hangi konuda dinletileceğine dair dilekçe vermeniz için 2 haftalık süre verildiği(HMK122,129,138) HUSUSU İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01820926

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