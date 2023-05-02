SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1- Sivas İli Merkez Kadıburhanettin Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi'ne ait aşağıda tapu kayıtları belirtilen taşınmaz üzerine, projesine uygun olarak arsa payı karşılığı dükkan yapım işi, şartnamesi esasları dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.



Taşınmaza ilişkin tapu bilgileri:

İli : Sivas

İlçesi : Merkez

Mahallesi : Kadıburhanettin

Ada/Parsel No - Yüzölçümü : 5202/1 – 6262,61 m2

İmar Durumu : Küçük sanayi alanı



2- İhale İl Encümenince, 09 Mayıs 2023 Salı Günü, Saat: 10.00'da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İşin Keşif Bedeli: 27.216.360,00 TL (KDV Hariç) (yirmiyedimilyonikiyüzonaltıbinüçyüzaltmış Türk lirası)



4 - Geçici Teminat Tutarı: 816.491,00 TL (sekizyüzonaltıbindörtyüzdoksanbir Türk lirası )



5 - İhale Şartnamesi ve Ekleri Sivas İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve/veya temin edilebilir. Şartname temin bedeli 1.000,00 TL'dir. (İştirakçilerin şartname alması zorunludur.)



6 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler:

İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri Kapalı Zarf (dış zarf) içerisinde ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.



a - İç Zarf (Teklif Zarfı): Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen örneğine uygun pay teklif cetveli.

b - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

b.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

c.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.

c.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d – Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

e- İstekli adına vekalet edilmesi durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f- Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 816.491,00 TL tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş süresiz Banka Teminat Mektubu.

g- Keşif Bedelinin % 4'ündan az olmamak üzere, İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Yapım İşlerinde, Benzer İş Grupları B Üstyapı (Bina) Grubu İşleri III. Grubunda (Bina İşleri) belirtilen işlere ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/denetleme belgeleri.

h- Tebliğe esas ikametgah belgesi (Beyanda telefon, varsa faks ve e-posta adresi gibi bilgilerin belirtilmesi)

ı- İhale tarihi itibariyle vergi borcu ve prim borcu olmadığına dair belge.

j- İhale Şartnamesi ve Ekleri'nin satın alındığına dair belge.

k-. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı



7- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır.



8- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya belgegeçer ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlan olunur.

Basın No: ILN01820371

#ilan.gov.tr