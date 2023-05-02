T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/920 Esas

DAVALI : ZEKİYE TUNÇAY - 21826193530

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 21/09/2023 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın147/1 ve 147/2. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01822161

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