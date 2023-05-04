KANARYA-I ADLI GEMİNİN DONATANINA İLANEN DUYURULUR

Tuzla Hidrodinamik Tersanesinde bulunan Kanarya Denizcilik Petrol Ürünleri Paz. Nak. ve Tic. Ltd. Şti' ne ait, Türk Bayraklı, İstanbul Limanının 5258 siciline kayıtlı KANARYA-I adlı gemi bulunduğu yerde can, mal, çevre emniyeti ve güvenliği açısından risk oluşturduğundan bu duyurunun yapılmasından itibaren 10 gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması için Tuzla Bölge Liman Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir. Aksi takdirde gemi, Tuzla Bölge Liman Başkanlığı'nca 618 sayılı Limanlar Kanunu'nun 7. Maddesi uyarınca satılacaktır.

Basın No: ILN01823218

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