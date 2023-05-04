T.C. MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU

Sayı : 2022/12337 Soruşturma

Konu : İLANEN TEBLİGAT



ŞÜPHELİ :ABDULLAH EL HABBUL, Alaeddın Oğlu Hayat'dan olma, 20/08/1999 doğumlu, Selçuklu Mah . Köylü Sk. Yunus Apt Blok No: 9/1 SİNCAN / ANKARA

TEBLİĞ EVRAKI : Başsavcılığımızca verilen 21/12/2022 tarih, 2022/12337 soruşturmave 2022/349 kararı

Yukarıda adı, adresi yazılı şüphelinin üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçuna ilişkin dolayı yapılan soruşturmadakamu davasının açılması kararı verilmiş ; Yukarıda yazılı adresinize örnek no .25 tebliği evrakları gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden kamu davasının açılması kararı bila tebliğ iade edilmiştir. Kollukça yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadığından kamu davasının açılması kararına ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı kamu davasının açılması kararının kanuni 15 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 30 gün içinde MuğlaSulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. İlanen tebliğ olunur. 27/04/2022

Basın No: ILN01823223

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