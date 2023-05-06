T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2020/707 Esas

2023/296 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30.03.2023 tarihli kararı ile hakkında Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan ise TCK 191/1mad gereğince hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verilen 1919****966 kimlik numaralı, Nurettin ve Beran oğlu, 04/07/1982 Çayırlı doğumlu, Sanık FATİH AĞBABA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememiz veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup beyanlarını da tutanağa geçirmesi şartıyla, sanık cezaevindeyse cezaevi müdürlüğüne vereceği dilekçeyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yoluna müracaat edebileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair verilen karar İLAN OLUNUR.04.05.2023

Basın No: ILN01825369

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