T.C. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2020/222432 Soruşturma numarası ile Sabri Topsakal (T.C Kimlik No:163.....82) hakkında Fetö/Pdy Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma iddiası ile soruşturma yürütülmekte olup, şüphelinin Türkiye'de bulunan adresine usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen yasal süre içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurmadığı ve yine bugüne kadar kendisine ulaşılamamıştır. 15 gün içinde gelmediği takdirde CMK 247. Maddesinde yer alan şekli hükümler yerine getirildikten sonra hakkında kaçak olduğuna dair karar verileceği ve CMK 248. Maddesinde yer alan "Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Sulh Ceza Hakimliği veya Mahkeme tarafından el konulabileceği, gerektiğinde idaresi için kayyım atanabileceği, CMK'nın 248/5 maddesi uyarınca, CMK'nın 100 ve devamı maddeleri gereğince Sulh Ceza Hakimliği tarafından Yokluğunda Tutuklama kararı verilebileceği" hususu ihtar olunur.

Basın No: ILN01826055

#ilan.gov.tr