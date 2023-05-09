T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2018/6210 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2018/6210 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı:
İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , İSTİNYE Mahalle/Mevki , 507 Ada No , 32 Parsel No , 30/312 Arsa Payı , 228,00 Yüz Ölçümü ,Mesken Nitelikli 2.Kat-4 Numaralı Bağımsız Bölümün 1/2 Hissesi.
Adresi :
Sarıyer İstinve Mahallesi. İstinve Caddesi No: 20 K:2 D:4Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 2.500.000,00 TL (Taşınmazın 1/2 Hissesi.) KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:31
05/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01826418
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