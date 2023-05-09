T.C. NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/218

Konu : Selahattin TARFAN

İLAN

Davacı , KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar , GÜLER AKÇAKAYA, HÜSEYİN TARFAN, İDRİZ TARFAN, NAZMİYE AYDOĞAN, NAZMİYE TARFAN, NURTEN EFEOĞLU, SELAHATTİN TARFAN, SEMA NUR KERİMOĞLU, TÜRKAN OLUÇAY, YÜKSEL TARFAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Niğde ili, Merkez İlçesi, İnli Köyü 3853 parselde kayıtlı taşınmazların 4650 sayılı yasayla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.ve diğer maddeleri uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılan kamulaştırma davasındayapılan araştırmada tebligata yarar adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesinin, tensip zaptının ve kamulaştırma ilanının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Açılandavaya karşı 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 121,126 ve 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği,duruşma gününün ise 12.09.2023 günü saat 10:55 olduğu, duruşmaya gelmediği taktirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, dava dilekçesi, tensip zaptı ve kamulaştırma ilanının tebliğ yerine geçerli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Selahattin TARFAN'a (T.C 398*****360nolu, Eyüp ve Nesibe oğlu, 15/12/1973 doğumlu) yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01825873

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