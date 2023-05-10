SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/61 Esas

DAVALILAR : 1-GÜLŞEN ÖZKAN (T.C:205******96)

2-NURULLAH ÖZKAN (T.C:204******10)

3-RIDVAN ÖZKAN (T.C:206******50)

4-SAAD ELDİN ERDOĞAN (T.C:194******06)

5-HÜSEYİN ÖZKAN (T.C:206******44)

6-HACIR ERDOĞAN (T.C:151******44)

7-KADİR KALKAN (T.C:395******76)

Davacı BOTAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası ile maliki olduğunuz Mardin İli Savur İlçesi Dereiçi Mahallesi 158 Ada 2 Parselde kayıtlı taşınmazdan kamulaştırılmasına karar verilen 542,63 m2lik daimi irtifak hakkı bedelinin ve 240,89 m2lik geçici irtifak hakkı bedelinin tespiti ve 542,63 m2 daimi irtifak hakkının(ağaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak şartı ile) BOTAŞ lehine tescili dava edilmiş olup,

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresiniz tespit edilemediğinden 15/06/2023 günü saat: 09:40'da Savur Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01827097

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