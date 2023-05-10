T.C. ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2017/573 Esas

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Davacı , CENK ERKÖL ileDavalı , ALTYN ERKÖL(KULİYEVA) arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; Davalı ALTYN ERKÖL(KULİYEVA)'nın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, davalıya dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.Davacı Cenk ERKÖL ile davalı eşi Altyn ERKÖL'ün 2007 yılında Türkmenistan'da tanışıp Türkiye'ye gelerek evlendikleri, davalı tarafın Türkmenistan vatandaşı olduğu, tarafların evliliklerinin ilk günlerinde mutlu evlilikleri varkendavalı tarafın ağır kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığı, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına ve müşterek çocuk Damla'nın velayetinin davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İş bu mahkememizin dosyasının ön inceleme duruşması 13/09/2023 günü saat 09.15'te yapılacaktır.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK'nın 139/1. Maddesi gereğince verilen tensip ara kararını yerine getirmeniz hususu ihtar ve tebliğ olunur (HMK 139/1 md. Ve 150/1. Md. Gereğince ihtarı içerir).

Basın No: ILN01826930

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