T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/38 Tereke

İ L A N

Yusuf ve Meryem'den olma, 01/04/1936 doğumlu, Adana nüfusuna kayıtlı, 12553335614 T.C. Kimlik numaralı 03/02/2023 tarihinde vefat eden muris ALİ PAR'ın terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarada sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.24/04/2023

Basın No: ILN01826936

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