T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/391 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/391 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:31

İSTANBUL İl , FATİH İlçe , HASAN HALİFE Mahalle/Mevki , 2043 Ada No , 48 Parsel No , 20/120 Arsa Payı , 115,01 Yüz Ölçümü , MeskenNitelikli 5.Kat-7 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı. Taşınmaz salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre, koridor ve 3 balkon olarak projelendirilmiş olupTaşınmaz içerisinde yaşam mahallerinde zemin parke, duvarlar ve tavanlar plastik boyalıdır. Mutfak hacminde zemin seramik, duvarlar fayans kaplı olup,mutfak dolabı ve tezgah bulunmaktadır. Banyo hacminde zemin seramik, duvarlar fayans kaplı olup, vitrifiye tamdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.Adresi :Akşemsettin Mahallesi, Halıcılar Caddesi, No:70 Daire No: 7 (Tapu Numarası 7) Fatih / İSTANBULKıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

05/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01827086

#ilan.gov.tr