İLAN T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2022/2274 Esas

DAHİLİ DAVALI :Ahmet Azad Varlışeflek- (Abdullah ve Münevver Oğlu, 30/07/2015 doğumlu, TC No:29698784092)

Davacı Zeliha Nükte tarafından açılan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

"Dahili davalı Abdullah ve Münevver oğlu, 30/07/2015 doğumlu, TC No:29698784092 kimlik numaralı Ahmet Azad Varlışeflek hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde ) bilgi vermeleri ihtar ve tebliğ olunur.

DAHİLİ DAVALI :Aliye Kalkan- (Mustafa ve Nazlı kızı, 16/08/1970 doğumlu, TC No:55174541552 )

Davacı Zeliha Nükte tarafından açılan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

"Dahili davalı Mustafa ve Nazlı kızı, 16/08/1970 doğumlu, TC No:55174541552 kimlik numaralı Aliye Kalkan hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde ) bilgi vermeleri ihtar ve tebliğ olunur.

DAHİLİ DAVALI :Habibe Ural- (Osman ve Hatice kızı, 08/10/1931 doğumlu, TC No:61723033836 )

Davacı Zeliha Nükte tarafından açılan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

"Dahili davalı Osman ve Hatice kızı, 08/10/1931 doğumlu, TC No:61723033836 kimlik numaralı Habibe Ural hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde ) bilgi vermeleri ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01825261

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