T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2019/1525 Esas-KARAR NO: 2023/337

İLAN

DAVALI : CELALETTİN EREN

Davacı Abdullah Çavuşoğlu tarafından davalı Celalettin Eren aleyhine açılan davada davalıya tebliğ yapılamadığından, mahkememizin 05/05/2023 tarihli ek kararı ile;

HÜKÜM :

"Talep eden davalı Karatay Belediyesinin talebinin kabulü ile; anılan taşınmaza ilişkin davacının feragati nedeniyle verilen red kararı uyarınca; A.A.Ü.T. Uyarınca maktu 8.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine"

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01827720

#ilan.gov.tr