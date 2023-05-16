T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2022/331 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 12:29

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Adana İli, Çukurova İlçesi, Karslılar Mah. 8329 Ada, 18 Parsel, 888,00 yüzölçümlü bağımsız bölüm niteliği arsa olan, borçlu adına tam hisseli taşınmaz üzerinde mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından inceleme yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Tapunun Karslılar mahallesi, 8329 Ada, 18 Parsel nolu taşınmaz ulaşımı kolay, sosyo ekonomik olarak orta ve üst düzey grubuna hitap eden alanda yer almakta olup, bulunduğu 82086 sokak cephelidir. Söz konusu taşınmaz Süleyman Demirel Bulvarına 700 metre, Turgut Özal Bulvarına 1,1 km, Adnan Menderes bulvarına 400 metre mesafededir. Taşınmaz dört cephelidir. Bölgede yol, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon altyapı hizmetleri tamamlanmıştır. Çukurova belediyesinde yapılan incelemede ve araştırmalara göre; konu taşınmazın yer aldığı arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam Hmax=2 Konut Alanı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ana gayrimenkul, bodrum + Zemin + 2 kat + teras katlı ev olarak kullanılan betonarme karkas bir binadır. Bina girişi kuzey cephededir. Arsa olan taşınmaz üzerindeki yapı ruhsatsızdır. Taşınmazın toplam alanı Brüt:745,94 m2, net:634,67 m2 kapalı alanı olduğu tespit edilmiştir. Daire içleri mekanik ve elektrik tesisas işleri tamamlanmıştır. Duvarlar plastik bazlı boyalıdır. Daire içleri zemin kaplama parke + seramik kaplamadır. Islak hacimlerin duvar ve taban kaplaması seramiktir. Mutfak tezgahları, granit, dolapları MDF'dir. Daire dış kapıları çelik, iç kapıları panel, pencere doğramaları pvc doğrama yapılmıştır. Doğalgaz yoktur. Teras katında bir oda ve havuz vardır. Taşınmazın fiili kullanım durumu meskendir.Karslılar Mah. 82120 Sok. No:6 Çukurova / ADANAYüzölçümü : 888 m2İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık Yapı Nizamlı 2 katlı konut alanı (yaban hayatı geliştirme sahası içerisinde yer almaktadır.)Kıymeti : 3.950.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01830255

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