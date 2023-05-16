T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/27 Esas

KARAR NO : 2023/13

Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/01/2023 tarihli ilamı ile Seri Muhakeme Usulüne göre yargılanmak üzere Durma kararı verilen Abdurrahman ve Fatma oğlu, 01/09/1991 doğumlu, Mardin, Derik, Düztaş mah/köy nüfusuna kayıtlı VEDAT ACET tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.05.2023

Basın No: ILN01830233

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