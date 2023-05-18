T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1355 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar uyarınca, 42631518134 T.C. Kimlik numaralı, Süleyman Namık ve Meserret'ten olma, 05/09/1932 Isparta doğumlu NEVVARE KANAT'ın 3. dereceye kadar mirasçılarının bulunmaması nedeniyle mahkememizde Hazine'nin mirasçılığının belirlenmesi açısından ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri aksi takdirde TMK'nun 594 maddesi uyarınca murisin mirasçısının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01815722

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