T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/196 Esas
Konu : 1. İlan Hk.
VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYUM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 786 ada, 8 parsel sayılı Sultan Beyazıt Vakfı ile ilgili olarak Ninardokla oğlu Yunan Tebalı Nikola tanıyanların veya onu tanıyan kişiyi bilenlerin bu ilandan itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi ilan olunur.04/05/2023
Basın No: ILN01830923
#ilan.gov.tr
T.C. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi