T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/196 Esas

Konu : 1. İlan Hk.

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYUM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 786 ada, 8 parsel sayılı Sultan Beyazıt Vakfı ile ilgili olarak Ninardokla oğlu Yunan Tebalı Nikola tanıyanların veya onu tanıyan kişiyi bilenlerin bu ilandan itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi ilan olunur.04/05/2023





Basın No: ILN01830923

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T.C. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi