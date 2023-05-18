T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/14 Esas

KARAR NO : 2023/214

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2023 tarihli ilamı ile ssç Nur Sultan Pehlivan hakkında 2 yıl 1 ay tecilli hapis cezası kararı verilmiş ve SSÇ müdafii tarafından istinaf edilmiştir.İgor ve Olga kızı, 1997 doğumlu,Müşteki VIOLETA MUSHEEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve istinaf dilekçeleritebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.05.2023

Basın No: ILN01831727

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