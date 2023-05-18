T.C.BAKIRKÖY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESI

Sayı : E.40266186-2021/557-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebliğ

İLANJorakabül ve Cumagül kızı 1976 Türkmenistan doğumlu, müşteki Şerifzade MANDACI hakkında,Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 16/03/2023 tarih ve 2021/557 Esas, 2023/195 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile, sanığın Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan CMK.'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir.Mahkememiz kararı müşteki Şerifzade MANDACI'ya tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve genel bir İnternet haber sitesinde ilanen tebliği, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16/05/2023

Basın No: ILN01830979

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