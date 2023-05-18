TRUST CEN YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince en az 2/3 çoğunlukla alınan kararlara katılmayanlara gönderilmesi gereken ihtarın ilanen duyurusudur.

Aşağıdaki kimlik bilgileri bulunan 20885618008 T.C. Kimlik numaralı İBRAHİM İNAN;İSTANBUL İli, Kadıköy İlçesi, 19 Mayıs (Kozyatağı) Mahallesi, 612 Ada, 25 Parsel numaralı ana taşınmaz üzerindeki Pınar Apartmanı isimli bina 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, bu karar kesinleşmiştir. Kararın kesinleşmesi üzerine tüm kat malikleriyle yapılan görüşmeler neticesinde oy birliği ile anlaşma sağlanamamıştır.Bunun üzerine Yüklenici Firma TRUST CEN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile T.C. Kadıköy 14. Noterliği'nin 23.02.2021 tarih ve 3211 yevmiye numaralı; T.C. Kadıköy 14. Noterliği'nin 26.02.2021 tarih ve 3410 yevmiye numaralı; T.C. Kadıköy 14. Noterliği'nin 03.03.2021 tarih ve 3640 yevmiye numaralı; T.C. Kadıköy 14. Noterliği'nin 12.03.2021 tarih ve 4139 yevmiye numaralı; "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" ve bu Sözleşmenin ayrılmaz eki ve parçası olan Paylaşım krokisi, Vaziyet Planı, kat planları ve vekaletnamelerin geçerli olduğuna kat maliklerince muvafakat edildiğine karar verilerek, bu karar kat maliklerinin arsa payı bakımından 2/3'ten fazlası tarafından imzalanmıştır.Söz konusu binada bulunan 26 numaralı bağımsız bölüm adı geçen İbrahim İnan ve İsmail İnan, Adem İnan, Hakan İnan, Günselen Kılıç, Aysel Karadut adına kayıtlı olup yapılan anlaşma sonucu yeni inşa edilecek projede kendisine anılan taşınmazda inşa edilecek yeni binada "Sinan Ercan Caddesi cepheli 6. Katta bulunan orta daire" teklif edilmektedir.Bu uğurda muhataba Kadıköy 17. Noterliği'nin 18.10.2021 tarih ve 15824 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile aynı noterliğin 11.01.2023 tarih ve 701 yevmiye numaralı İhtarnameleri keşide edilmiştir.Yine söz konusu 6306 sayılı Yasa'nın Uygulama Yönetmeliği'nin (Değişik:RG-21/6/2019-30808) 15. Maddesi, 2. Fıkrasında;

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine (Ek ibare:RG-6/1/2023-32065) , toplantı yapılması gerekmeksizin ve herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.

Nitekim Uygulama Yönetmeliği'nin 8. Maddesinin 4. Fıkrasında ise;

"Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında idarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında 29.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır."



Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda işbu ihtarnamenin ilanından itibaren 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/2 Maddesi uyarınca 15 "onbeş" gün içinde yüklenici firma ile Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi, No:208/12 Kadıköy-İstanbul adresinden veya +90 532 467 28 72 numaralı telefondan irtibata geçerek karara katılmanız, bu kararın kabul edilmemesi halinde sahip olduğunuz bağımsız bölüme ilişkin arsa payınızın Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulü ile satılması, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satışı için idare nezdinde başvuru yapılacağı ilanen duyurulur.



İLAN EDEN

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 19 Mayıs (Kozyatağı) Mahallesi, 612 Ada, 25 Parsel numaralı taşınmaz 2/3 oranında Arsa Payı Sahipleri





Basın No: ILN01830879

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