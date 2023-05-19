KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUHATAP: Murat BATAN VARİSLERİ





İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mah, 5 pafta, 643 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Murat BATAN'ın vefat etmesi ve mirasçılarına ulaşılması safhasında zorluk yaşanması, yeni yapının yapım işine başlama süresinin uzaması, bu durumun üçte iki çoğunluk ile anlaşan maliklerin mağduriyetine sebep olacağı gözetilerek, 6306 sayılı Kanunu'un 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yer alan "tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapma yetkisi" çerçevesinde, Murat BATAN VARİSLERİ'nin arsa payının satış işleminin gerçekleştirileceği yönündeki bildirimin Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuru neticesinde parselde yer alan binanın risk tespit raporu incelenmiş ve onaylanmıştır. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğin 15. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığı görülmüş olup, Murat BATAN VARİSLERİ'nin arsa payının üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan kısımda kaldığı tespit edilerek söz konusu arsa payının satış işleminin 06/06/2023 tarihinde saat 14:00'de Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde (Halkalı Merkez, Halkalı Turgut Özal Bulvarı No:10,34303 Küçükçekmece/İstanbul) yapılacaktır.





İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01832457

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