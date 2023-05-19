T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1434 Esas 28/04/2023 DAVALI: BURCU ASMAZ - 24710084488

Bir kısım Davacılar ileDavalılar , ABBAS KARAKAYA, ASLI MURADİYE ÇALIŞKAN, BURCU ASMAZ, HATİCE HIZLAR, İBRAHİM BATI, NEŞE GEZER, ÖNAL ÇALIŞKAN, ÖNDER ÇALIŞKAN, SELMA ÇALIŞKAN, SEMANUR MERCAN, SONGÜL OĞUZ, SUAY BAŞYİĞİT, ZEYNEP HÜLYA ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin '' Mevlana Mahallesi Halim Çelebi Cad No: 2 Esenyurt/İSTANBUL Vatan Yuvam Sitesi A ve B girişlerinin birinci katında bulunan Esenyurt Tapu Müdürlüğünde kayıtlı 22162328 Taşınmaz kimlik numaralı 119 Ada, 2 Parsel, A2 Blok, Kat:1 bağımsız bölüm no;3 ve 20083641 taşınmaz kimlik numaralı B2 Blok kat : 1 bağımsız bölüm no:2'' adreslerinde bulunan taşınmazların maliki olduğunu ,davaya konu taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşılamadığını, söz konusu taşınmazların ada, pafta ve parsel numarası verildiğini , bu taşınmazların aynen taksiminin mümkün olmadığından ortaklığın satış sureti ile giderilmesini bedelin taraflar arasında payları oranında paylaştırılmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalı BURCU ASMAZ'ın tespit edilen adresine dava dilekçesinin ve tensip tutanağının meşruhatlı davetiye çıkarılmış olup, çıkarılan tebligatın iade döndüğü, Mahkememizce ilçe emniyet müdürlüğüne adres tespiti hususunda yazılan müzekkereye olumsuz cevap verildiği , adresinizin tespit edilemediği görüldüğünden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

''6100SayılıHMKnun 317 ve 318ci maddeleri uyarıca dava dilekçesi ve eklerinin tebliğinden itibarenen geç 2 hafta içinde varsa cevaplarını ve sunmak istediğiniztüm delillerinizi ve belgeleriniziasıllarıyla birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmişşekilde ibraz etmeniz dayandığınız vakıalar ile hangi vakıayıhangi delille ispatlayacağınızı bildirmeniz,Aksi taktirdedavayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi ve Tensip Zabtı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. ''

Basın No: ILN01832428

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