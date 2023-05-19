T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/154 Esas 15/05/2023

Konu : İlan yapılması hk

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenen 62731460560 TC kimlik numaralı Ali İBİŞ'in 2015 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Ali İBİŞ'in bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.GAİPLİĞİ İSTENEN : ALİ İBİŞ -62731460560

Basın No: ILN01832661

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