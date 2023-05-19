T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/812 Esas

C.Savcılığı Esas No : 2019/32900

SANIK : KENAN İMRE, Ayhan ve Sevim oğlu, 23/02/1992 BRÜKSEL /BELÇİKA doğumlu, AFYONKARAHİSAR, EMİRDAĞ, Çilli mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:14962381060

SUÇ : Esasen Bulundurulması Yasak Olmamakla Beraber Tehlike Arz Edebilecek Aletleri Spor Alanlarına Sokmak, Yasak Olmayan Ancak Tehlike Arz Edebilecek Aletleri Kullanarak Müsabakanın Düzenini Bozma

SUÇ YERİ : İstanbul

SUÇ TARİHİ : 19/05/2019

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun 18/07/2019 tarih ve 2019/32900 esas sayılı iddianamesi ile eylemine uyan 6222 Sayılı Yasa'nın 12/1-b. maddesi delaletiyle 13/2,4, 18/1,5-c,6,8,10 ve TCK'nın53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile dava açılmış, suç gereği basit yargılama usulüne kaydı yapılan dosyamızda sanığa "İddianamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde beyan ve savunmalarınızı yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aksi takdirde savunma yapmaktan ve beyan sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,beyan ve savunma için verilen 15 günlük süre dolduktan sonra Mahkememizce duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususları tebliğ ve ihtar olunur" şeklinde tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinde tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın resmi gazetede yayınlanmasından (15) onbeş gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıklardan tahsiline dair ilan olunur. 17/05/2023

Basın No: ILN01832210

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