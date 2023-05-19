T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/970 Esas

C.Savcılığı Esas No : 2019/44074

SANIK : IGOR MOROSANOV Igor ve Julia oğlu, 1989 LİVERPOOL doğumlu,

SUÇ: Esasen Bulundurulması Yasak Olmamakla Beraber Tehlike Arz Edebilecek Aletleri Spor Alanlarına Sokmak

SUÇ YERİ: İstanbul

SUÇ TARİHİ : 14/08/2019

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun 11/10/2019 tarih ve 2019/44074 esas sayılı iddianamesi ile eylemine uyan 6222 Sayılı Yasa'nın 12/1-b. maddesi delaletiyle 13/2,4, 18/1,5-c,6,8,10 ve TCK'nın 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile dava açılmış, suç gereği basit yargılama usulüne kaydı yapılan dosyamızda sanığa "İddianamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde beyan ve savunmalarınızı yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aksi takdirde savunma yapmaktan ve beyan sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,beyan ve savunma için verilen 15 günlük süre dolduktan sonra Mahkememizce duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususları tebliğ ve ihtar olunur" şeklinde tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinde tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın resmi gazetede yayınlanmasından (15) onbeş gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıklardan tahsiline dair ilan olunur. 17.05.2023

Basın No: ILN01832364

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