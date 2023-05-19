T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/1118 Esas

KARAR NO : 2022/576

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/10/2022 tarihli ilamı ile TCK'nun 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdurrezak ve Herdem oğlu, 12/01/1996 doğumlu, Muş, Malazgirt, Hasanpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSA ÇETİNKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Karar özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.04.2023

Basın No: ILN01832370

#ilan.gov.tr