T.C. BALIKESİR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.73953539-2022/790-Ceza Dava Dosyası Konu :İ L A N M E T N İ

Mahkememizin 2022/790 esas 2023/64 sayılı kararı ile Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 05/06/1972Balıkesir doğumlu, Salih ve Gülşen'den olma Sanık SALİM KURUCAOĞLU hakkında atılı suç nedeniyle sanığın TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 142/1-a m.si gereğince takdiren ve teştiden 3 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kalmakla meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre TCK 35/2 m.si gereğince verilen ceza taktiren 1/4 oranında indirilerek sanığın 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, verilen karar kendisine tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği ile, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük istinaf süresi içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için Bursa Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/05/2023

Basın No: ILN01832443

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